Meité, da Spal e Fiorentina segnali importanti: il francese ha mercato

Calciomercato Torino / I granata hanno due richieste concrete per Meité: in ballo l’addio nel corso di gennaio. E oggi se ne parlerà con la Spal

In origine fu la Fiorentina, che con un sondaggio a fine dicembre aveva già fatto capire al Torino di nutrire un interesse concreto verso Soualiho Meité. Poi ai viola si è aggiunta la Spal: in ballo, nelle discussioni con gli estensi, è entrato anche il nome del centrocampista francese classe 1994, che a Semplici piacerebbe e non poco, soprattutto se dovesse partire (come ormai è quasi certo) Jasmin Kurtic, che dai granata ha ricevuto un primo segnale di apprezzamento ma è stato cercato con forza dal Parma e pure nella Genova rossoblu lo accoglierebbero volentieri.

Meité nome caldo del mercato: la situazione

Sul fronte spallino qualche novità potrebbe arrivare già oggi. E’ infatti in programma un vertice di mercato fra il ds del Toro Massimo Bava e l’omologo Vagnati che inizierà a delineare sviluppi futuri sulle trattative calde: Bonifazi (in uscita dal club di Cairo), il succitato Kurtic e appunto Meité.

Ma con la Fiorentina i contatti non si sono arenati. Il nuovo allenatore, Iachini, vedrebbe bene un uomo di spessore nel centrocampo viola. E’ per questo che col Sassuolo si è parlato di Duncan – con poche fortune, al momento – e con il Torino dell’ex Monaco.

I granata ascoltano e iniziano a ragionare: con l’eventuale uscita di Meité un colpo in mezzo sarebbe imprescindibile.