Djidji, il presidente del Lecce conferma: “E’ un nostro obiettivo”

Calciomercato Torino / A margine dell’assemblea di Lega ha parlato Sticchi Damiani: Djidji è nel mirino del Lecce, ma l’operazione è complicata

Koffi Djidji piace al Lecce, lo ha confermato a margine dell’assemblea di Lega Serie A il presidente dei pugliesi Saverio Sticchi Damiani. Ecco le sue parole, raccolte da TuttomercatoWeb: “Sì, il difensore del Torino è un obiettivo ma non è l’unico. Domenica ha giocato titolare, l’operazione credo si sia complicata”. L’ex Nantes, dunque, è nel mirino dei giallorossi di Liverani, alla ricerca di un innesto per puntellare una difesa fragile. Eppure la pista non è così percorribile al momento: i granata hanno investito una discreta cifra sul centrale (3,5 milioni) e in più non sarebbero così propensi a lasciarlo partire per almeno due motivi.

Lecce-Djidji: trattativa difficile. Ecco perché

A Roma, ma non solo, Djidji ha mostrato di poter dare garanzie a Mazzarri in caso di necessità. L’altro fattore invece è tutto legato al calciomercato: è imminente, infatti, la partenza di Kevin Bonifazi. Direzione ignota (ci sono Spal, Atalanta e Fiorentina) ma valige già quasi pronte. Un’altra uscita nel pacchetto dei centrali in rosa costringerebbe il Torino a intervenire. E questo complica, e non poco, il discorso col Lecce.