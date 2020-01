Calciomercato: Napoli, vicino Demme. Intoppi per Cutrone alla Fiorentina

Calciomercato Serie A: Fiorentina e Wolves non hanno ancora l’accordo per Cutrone. Il Napoli a un passo da Demme del Lipsia, mentre Todibo-Milan…

Il colpo del calciomercato di oggi, 8 gennaio 2020, è del Napoli. I partenopei del ds Giuntoli hanno pressoché definito l’arrivo in azzurro di Diego Demme, centrocampista del Lipsia. Ma non è finita qui: è attesa, infatti, una nuova e – sperano in Campania – decisiva accelerata col Celta per Lobotka. Sono da registrare invece alcuni intoppi nella trattativa (che resta avanzata) tra la Fiorentina e il Wolverhampton per Patrick Cutrone: i due club ancora non hanno l’accordo definitivo. E così l’attaccante, che comunque appare indirizzato verso il ritorno in Serie A, è tornato ad allenarsi coi lupi in attesa di un rilancio gigliato.

Calciomercato Serie A 2020: le trattative

Proprio i viola lavorano anche sulle uscite. Ranieri e Ceccherini piacciono in B e potrebbero essere proprio loro a far spazio al difensore che arriverà nei prossimi giorni: tra i nomi caldi resta Bonifazi del Torino, come noto sul taccuino anche di Atalanta e Spal.

Capitolo Milan. I rossoneri rischiano di veder sfumare Todibo, che in Germania danno ad un passo dallo Schalke 04. Così nelle ultime ore si è fatto concreto il sondaggio per Christensen del Chelsea. Potrebbe salutare Piatek, che ha mercato in Inghilterra (lo hanno cercato Aston Villa e West Ham). Come i rossoneri anche la Samp è a caccia di un difensore: piacciono Kjaer, che andrà via da Bergamo, e Tonelli del Napoli.