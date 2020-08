Serie A, Allan può tornare da Ancelotti. Aurier dista 8 milioni dal Milan

Calciomercato Serie A / Cominciano i primi movimenti di mercato: Milik vuole la Juve. La Lazio mette nel mirino David Silva

Clima caldo sul fronte mercato per quanto riguarda la Serie A. I club sono pronti ad entrare in gioco e stanno dando il via alle prime trattative. Tanti i nomi circondati da pretendent, che vorrebbero farsi scacco matto a vicenda per accaparrarsi per prime i profili migliori. Nella lista appare anche Allan, in procinto di lasciare il Napoli. Dopo l’addio di Sarri, il brasiliano ha deluso enormemente le aspettative, finendo per essere messo in discussione in più occasioni. Ora sembrerebbe però aver raggiunto il capolinea e ad attenderlo c’è Ancelotti con il suo Everton, che starebbe spingendo per averlo con sè. Il club ingelse avrebbe messo sul piatto 25 milioni, considerati però insufficienti dai partenopei che ne vorrebbero 30. Intanto è tornata a farsi avanti anche l’Inter, già sulle tracce del centrocampista prima che approdasse al Napoli.

Milan tra Aurier e Gotze

I partenopei puntano a raggiungere i 150 milioni di tesoretto, mettendo sul mercato anche Koulibaly e Milik, che avrebbe scelto la Juve come sua prossima destinazione. Non sono però gli unici a cercare rinforzi. Tra i pi attivi sul mercato figura anche il Milan. In attesa di trovare un accordo con Ibrahimovic per il rinnovo, i rossoneri si guardano intorno, con anche Calhanoglu che potrebbe lasciare il club per approdare in Premier League allo United. Tra i profili che più piacciono a Pioli c’è Gotze, anche nel mirino della Roma, che però sembrerebbe intenzionato ad andare in MLS. Un altro giocatore che piace al club lombardo ma che per ora sembrerebbe essere fuori portata è Aurier, del Tottenham, che dista 8 milioni.

Serie A, le trattative delle altre squadre

Proseguono intanto i lavori anche per quanto riguarda gli altri club di Serie a. Il Cagliari avrebbe infatti avanzato una prima offerta di 10 milioni per Villa, esterno colombiano attualmente al Boca Junior. Intanto Cerri, in procinto di tornare dal prestito alla Spal, potrebbe scendere in B al Monza. La Lazio invece ha chiuso l’affare David Silva: l’annuncio arriverà al termine dell’avventura del Manchester City in Champions League. Per quanto riguarda la Roma, è ufficiale la cessione a titolo definitivo di Gonalons al Granada.