Calciomercato Serie A / Dopo Perin, il Genoa prende Behrami e Destro: ora punta anche Borini, che piace alla Samp. Skrabb approda al Brescia

Continuano le mosse dei club di Serie A con il mercato invernale appena cominciato. Tra chi si sta dando più da fare c’è sicuramente il Genoa, nel pieno di una rivoluzione itnerna. Con l’arrivo di Nicola alla guida del club rossoblu, è necessario rimodellare la rosa in base alle sue esigenze. Dopo il ritorno di Perin, infatti, il Grifone si è mosso riportando in patria un altro ex, Mattia Destro. L’attaccante è approdato al Genoa in prestito dal Bologna per riscattarsi e ritornare ai suoi livelli. Non è però l’unico acquisto effettuato: c’è infatti anche Behrami, che aveva esordito in Serie A proprio con la maglia rossoblu. Chi invece resta ancora nel mirino è Borini, attualmente al Milan, che piace però anche alla Samp. E’ derby della lanterna per l’attaccante rossonero.

Milan, trattiva per Todibo agli sgoccioli

Se Borini è sulla lista dei partenti, e Pjatek ha rifiutato di ritornare in rossoblu, dopo Ibra, il Milan cerca un altro colpaccio. Si tratta di Todibo, centrale francese attualmente al Barcellona, che ha già smosso le parti per trovare un accordo. Massara si è infatti recato nella città catalana, e l’incontro ha portato i suoi frutti. Il giovane è disposto ad approdare al Milan, ma mantenendo un legame con il club spagnolo. L’accordo di base, che prevedeva un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, potrebbe perciò subire qualche cambiamento, con l’inserimento di un controriscatto a favore dei blaugrana.

Il Brescia invece ha chiuso per Skrabb, centrocampista finlandese classe ’95 del Norrkoping, acquistato per 2.8 milioni più bonus, e con un ingaggio di 400 mila euro più bonus. L’arrivo nella città lombarda è previsto per oggi, con le visite mediche in programma per stasera o domani. Intanto resta vivo l’interesse per Zajc, trequartista del Fenerbahce, all’Empoli fino allo scorso gennaio.

Calciomercato, le altre trattative di Serie A

Continuano le trattative anche per gli altri club, che cercano rinforzi. L’Inter ha messo nel mirino Eriksen del Tottenham, che piace molto ad Antonio Conte. Il giocatore avrebbe espresso al volontà di approdare all’Inter e l’affare potrebbe chiudersi attorno ai 25 milioni. C’è poi Vidal che è il chiodo fisso del tecnico neroazzurro: Valverde non ha però intenzione di privarsene per ora. La Lazio vorrebbe invece Escalante, centrcampista classe ’93 che potrebbe arrivare a titolo gratuito, con il contratto in scadenza con l’Eibar. La Juventus ha invece acquisito le rpestazioni di Dejan Kulusevski, attualmente al Parma, ma che approderà in bianconero solamente a fine stagione. Intanto continuano i corteggiamenti per Pogba, attualmente allo United.