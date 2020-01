Torino, su De Angelis c'è il Gozzano: si può chiudere domani - Toro.it

Calciomercato Torino / Nicolò De Angelis piace al Gozzano, in Serie C: può essere la squadra nella quale rimettersi in gioco

Nicolò De Angelis è a un passo dal prestito al Gozzano, club piemontese che milita nel girone A della Serie C. Il giocatore del Torino Primavera – classe 2000 – è alla ricerca del progetto giusto nel quale rimettersi in gioco dopo mesi di esclusione forzata dagli impegni ufficiali della formazione granata. A causa del numero eccessivo di fuoriquota in rosa, infatti, Sesia non ha potuto garantirgli spazio e così il centrocampista romano si è spesso allenato con la prima squadra di Walter Mazzarri.

Gozzano su De Angelis del Torino

A breve partirà per la prima avventura in prestito. Con sei mesi di ritardo, ma anche con una voglia matta di rimettersi in gioco. Il Gozzano gli darà quest’opportunità: domani è previsto l’appuntamento decisivo per la definitiva fumata bianca.