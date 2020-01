Calciomercato Torino / Secondo il quotidiano spagnolo Sport, i granata starebbero portando avanti una trattativa con il Barcellona per Wagué

I giri di valzer del mercato invernale sono già iniziati. Anche il Torino sta cominciando a guardarsi intorno e, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, tra i giocatori su cui la società granata punta per rinforzare la squadra c’è anche Moussa Wagué del Barcellona. I primi sondaggi per cercare di portare il terzino destro alla corte di Walter Mazzarri ci sarebbero già stati: la formula del possibile trasferimento sarebbe quella del prestito fino al termine della stagione, considerato che il club catalano non ha intenzione di privarsi definitivamente del giovane terzino.

Poco spazio per Wagué al Barcellona

Moussa Wagué un terzino destro senegalese, classe 1998, che in questa stagione, la prima nella prima squadra del Barcellona, non ha ancora avuto molte chance di mostrare il proprio valore. Il Toro resta quindi alla finestra ed attende di poter avviare in maniera decisa la trattativa: novità potrebbero arrivare la prossima settimana quando i dirigenti granata potrebbero incontrare quelli blaugrana. La volontà di Wagué di cambiare squadra per poter giocare di più potrebbe essere determinante e certamente favorevole al Toro, considerando che al Barcellona rischierebbe di accumulare tante altre panchine: finora in questa stagione ha infatti ottenuto solamente tre presenze totali, una in campionato contro il Leganes e due in Champions League contro il Borussia Dortmund e l’Inter. La Serie A potrebbe fargli bene ed in cambio potrebbe aiutare il Toro a risalire la classifica.

Calciomercato Torino: per Advincula nessun passo avanti

Restando in tema terzino destro, ricordiamo che negli scorsi giorni era stato proposto al Torino anche Luis Advincula, ventinovenne calciatore peruviano in uscita dal Rayo Vallecano. Al momento non si sono registrati passi avanti per la trattativa e gli agenti del giocatore stanno proponendo il loro assistito anche ad altri club.