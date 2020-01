Torino, Bava pesca dal Torcy: preso Norvin Mukiele

Calciomercato Primavera / Il primo rinforzo per Sesia è Norvin Mukiele, attaccante classe 2001, del Torcy, squadra da cui era arrivato anche Adopo

Se in prima squadra c’è poco fermento per il mercato, non si può dire lo stesso per la Primavera del Torino. I granata si sono infatti già messi all’opera, dando il via alle trattative ed ai primi movimenti. E’ infatti in dirittura d’arrivo il primo rinforzo per Sesia. Si tratta di Norvin Mukiele, attaccante classe 2001 attualmente al Torcy, club dal quale i granata hanno prelevato anche Adopo. Dotato di grande prestanza fisica data la stazza, potrebbe rivelarsi un giocatore chiave per la formazione granata, attualmente ottava a -1 dall’Empoli, e che inaugurerà il 2020 nella sfida con il Sassuolo in programma sabato 11 gennaio. Dopo l’addio di Rauti, tra i giovani più promettenti del settore giovanile del Toro approdato al Monza con la formula del prestito secco, la scelta è ricaduta su Mukiele.