Rauti, scatto del Monza: prestito a un passo

Calciomercato Torino / Nicola Rauti proseguirà la stagione al Monza di Silvio Berlusconi: accordo vicino tra i due club, ore decisive

Nicola Rauti è vicino al prestito secco al Monza, in Serie C. L’attaccante classe 2000 del Torino Primavera lascerà dunque la formazione di Marco Sesia per cominciare la sua prima avventura da professionista, dopo aver messo a segno sette gol nelle tredici gare fin qui disputate in stagione. Il 9, nativo di Legnano, era finito nel mirino dei lombardi – il cui proprietario, dal 2018, è Silvio Berlusconi, tramite Fininvest – già nella scorsa estate, ma la trattativa non decollò. Al contrario di quanto è accaduto in questi primi giorni di gennaio.

Rauti-Torino: prestito in vista al Monza

Ora il discorso è in dirittura. Le due società stanno approntando gli ultimi documenti per definire l’accordo, poi l’attaccante partirà per Palma di Maiorca dove avrà luogo il ritiro invernale dei ragazzi di mister Brocchi.

Già nei giorni scorsi vi avevamo raccontato del pressing del Monza su Rauti (assieme al Cesena) e anche di come la cessione in prestito dell’attaccante non fosse l’unica opzione vagliata dal Torino. Il club granata ora ha scelto: per il bomber di Sesia è in arrivo l’addio (momentaneo) ai colori granata.