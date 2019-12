Rauti, valutazioni in corso: in ballo il prestito. Ma se parte Millico... - Toro.it

Calciomercato Torino / Due strade per Nicola Rauti: l’attaccante della Primavera può andare in prestito, ma attenzione al possibile Millico-bis

In primo luogo la ragionevole certezza: Nicola Rauti non sarà il centravanti del Torino Primavera nella seconda metà di questa stagione. Dopo 7 gol in 13 presenze con Sesia in panchina (e 22 totali nel 2018/2019 con Coppitelli), il numero 9 dei Torelli, classe 2000, lascerà spazio a Lucca, Moreo e probabilmente ad un volto nuovo in procinto di arrivare dal mercato, nell’ambito della rivoluzione resasi necessaria per mettere una pezza sull’annosa questione dei troppi fuoriquota in rosa. Di fronte al centravanti di Legnano si aprono ora due strade.

Torino, il bivio di Rauti: la situazione

La prima è quella del prestito. L’attaccante ha richieste in C (Monza e Cesena in prima fila), ma qualche timida avance è arrivata anche dalla Serie B. Le attenzioni non mancano, ma il Torino sta valutando con attenzione ogni aspetto.

E qui c’è la seconda possibilità. Qualora Vincenzo Millico (stabilmente in prima squadra, ma senza spazio) dovesse partire per sei mesi di continuità, allora potrebbe essere proprio Rauti a sostituirlo come giovane rincalzo a completa disposizione di Mazzarri. Uno scenario che si rafforzerebbe nel caso in cui dovessero salutare anche Edera e Parigini: a quel punto, per non ridurre all’osso l’attacco, WM opterebbe per la soluzione pronta in casa. Il Nicola del 2000, appunto.

Di qui a qualche settimana, il futuro si mostrerà con maggiore chiarezza. Ma le opzioni in ballo sono due: prestito o promozione in prima squadra. Con nessuna garanzia d’impiego, però.