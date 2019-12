Calciomercato Serie A, Perin e Behrami al Genoa 2019/2020

Il Calciomercato delle altre squadre di Serie A / Dopo aver chiuso per Ibrahimovic il Milan punta alle cessioni. Napoli su Lobotka

Si stanno muovendo le diverse compagini di Serie A in questo calciomercato invernale appena iniziato ma foriero di alcune trattative tutt’altro che marginali. La Fiorentina, dopo il cambio alla guida con Iachini arrivato per sostituire Montella, sta pensando a come rinforzare la propria rose per cercare di ripartire nel migliore dei modi nel 2020. E l’obiettivo principale è Cutrone: ai viola serve una prima punta di peso e l’attaccante del Wolverhampton sembra la scelta perfetta per i toscani che puntano ad un prestito con o senza obbligo di riscatto. I Wolves, dal canto loro, chiedono circa 20 milioni ma la trattativa sembra non essere eccessivamente complicata e la Fiorentina conta di chiudere il discorso in settimana. Per il centrocampo, invece, i viola pensano a Duncan del Sassuolo dal quale si attende di capire se ci sono reali possibilità di partenza a gennaio.

Calciomercato Serie A, Perin ritorna a Genoa con Behrami

Per un attaccante che si appresta, probabilmente, a tornare in Italia, anche un portiere sta per vestire i panni del figliol prodigo. Si tratta di Perin che, dopo le visite mediche effettuate in mattinata attende solo l’ufficialità del suo rientro al Genoa. Dopo la parentesi non certo eccelsa alla Juventus, dunque, l’estremo difensore già autore di ben 151 presenze con la maglia del Grifone, è pronto a vestire nuovamente i colori rossoblù e lo farà con la formula del prestito secco.

A far compagnia a Perin ci sarà anche Berhami che, svincolato dopo l’esperienza al Sion, si prepara a ricominciare da zero dal capoluogo ligure. Dopo aver svolto già un primo allenamento agli ordini di Davide Nicola ed essersi sottoposto alle visite mediche il giocatore firmerà un contratto che lo legherà alla società rossoblu fino a giugno.

Serie A, il Milan pensa alle cessioni. Il Napoli punta Lobotka

A muoversi, poi sono anche Milan e Napoli. I rossoneri, dopo aver portato a termine la missione Ibrahimovic, pronto a rivestire la maglia del Diavolo, si concentrano adesso anche sul fronte uscite. Le voci degli ultimi giorni, infatti, parlano di Rodriguez e Suso rispettivamente in partenza verso Watford e Siviglia ma dal Milan smentiscono. Le due società, infatti, punterebbero a strappare i rispettivi obiettivi solo in prestito mentre per i rossoneri si può trattare solo in termini di cessione definitiva.

Sul fronte partenopeo, invece, il club azzurro si muove verso il Celta Vigo a cui è stata fatta pervenire un’offerta per Lobotka: centrocampista classe ’94 che potrebbe rappresentare la giusta alternativa a Torreira, ex Sampdoria in forza all’Arsenal per il quale il Napoli sta incontrando qualche difficoltà di troppo. Cinque i milioni che ballano, all’incirca, tra domanda e offerta: il club di De Laurentiis avrebbe offerto 15 milioni più bonus per un totale che si aggira attorno ai 20 milioni totali. Dal canto suo, il Celta Vigo, forte anche della clausola rescissoria da 50 milioni, vorrebbe arrivare almeno a 25 milioni. Al giocatore, invece, verrà offerto un quadriennale (o un quinquennale) da 2 milioni a stagione.