Calciomercato Torino, che gennaio per Cairo: negli ultimi due zero acquisti

Calciomercato Torino / La sessione di gennaio si avvicina e i primi nomi iniziano a circolare. Ma il dubbio è lecito: Cairo vorrà investire? Vedendo i precedenti…

2 gennaio: è questa la data che segnerà l’inizio della sessione di calciomercato invernale del 2020. Quattro giorni ancora, giusto il tempo di salutare con un brindisi l’anno nuovo. Lo farà anche il presidente del Torino Urbano Cairo, che poi inizierà a guardarsi attorno – assieme al ds Massimo Bava – per studiare l’occasione giusta e (magari) regalare un volto nuovo a Walter Mazzarri. Magari, appunto, perché se le cessioni sono scontate, gli acquisti lo sono meno. Fin qui di promesse non ne sono arrivate, e se si guarda alle ultime finestre “di riparazione” il dubbio che possa essere un altro mese senza botti sorge spontaneo.

Torino, calciomercato di gennaio avaro di colpi

Sia nel 2019, sia nel 2018, il mercato di gennaio del Torino fu ben avaro di arrivi. Nella passata stagione, Petrachi – dopo aver ceduto Edera, Lyanco e Soriano – portò a termine l’operazione Singo, gestita in prima persona dall’ex ds ma destinata essenzialmente alla Primavera.

In quella ancora precedente firmò Damascan (che però iniziò ad allenarsi in granata solo nel luglio successivo) e sfumò Donsah, per quella memorabile dormita capitata proprio nel momento clou dell’ultimo giorno di trattative.

Cairo e Mazzarri: che gennaio attendersi?

Per trovare acquisti degni di nota, insomma, bisogna risalire al 2017. Sbarcarono a Torino lo sconosciuto Carlao e il promettente Iturbe: nei fatti, però, furono due azzardi poco fortunati. Al contrario di Immobile, tornato in granata all’inizio del 2016, e Maxi Lopez (rinforzo del gennaio 2015).

Questi ultimi sì, due botti per davvero. Come quelli che servirebbero al Toro di Mazzarri e pure al presidente Cairo: entrambi sono al centro di una contestazione aspra, che qualche colpo ben piazzato potrebbe attenuare. Ma le premesse, finora, portano in tutt’altra direzione.