Calciomercato Torino, Bonifazi conteso: e su Barrow…

Calciomercato Torino / Bonifazi resta nel mirino della Fiorentina, ma l’Atalanta è disposta a mettere sul piatto Barrow per il difensore granata

Con il mercato, continua la lotta per Bonifazi tra diversi club di Serie A. sono in molti a contendersi il difensore del Toro, che sembrerebbe non avere più spazio in granata. Restano in pole la Fiorentina e l’Atalanta, che hanno puntato il giovane del vivaio da tempo ormai. La Dea potrebbe però tirare fuori l’asso nella manica pur di accaparrarselo sbaragliando la concorrenza: si tratta di Barrow. Entrambi i club hanno dato il via alle trattative ed alla fine l’ultima parola spetterà al Toro, che valuterà l’offerta migliore tenendo presente la volontà del giocatore. Un intreccio che potrebbe assicurare un tesoretto da reinvestire al club di Cairo, a caccia di rinforzi per dare una svolta definitiva alla stagione.

Ancora lontano l’accordo tra Fiorentina e Torino per Bonifazi

Che lo spazio in difesa fosse poco data la numerosa concorrenza nel reparto si sapeva. E la pedina sacrificale è diventata Kevin Bonifazi che, dopo la sfida contor la Roma, ha avuto le conferme che cercava. Mazzarri gli ha infatti preferito Djidji, lasciandolo in panchina a guardare. Il difensore, che arriva dal reparto giovanile del Toro è però un profilo interessante e potrebbe fare la fortuna del mercato invernale granata. La Fiorentina avrebbe avanzato una prima offerta per acquisire il cartellino del giocatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il Toro per ora non ha preso in considerazione quanto messo sul piatto dalla Viola.

L’Atalanta ha pronto Musa Barrow da mettere sul piatto

Anche l’Atalanta ha avanzato una prima proposta al club granata, per sopperire alla partenza imminente di Kjaer. Si tratta di 11 milioni di euro, ma il Toro valuta il suo pupillo attorno ai 15. C’è però un asso nella manica da poter estrarre qual’ora la concorrenza dovesse diventare pericolosa. L’alternativa prevede il sacrificio di una delle giovani promesse bergamasche, Musa Barrow, che eguaglia il prezzo del cartellino del numero 14 del Toro e che darebbe a Mazzarri ciò che cerca. I granata sarebbero a caccia di un attaccante da mettere al fianco di Belotti, con Zaza sulla lista dei giocatori in uscita. Due piccioni con una fava, ma l’accordo resta ancora in forse.