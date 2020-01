Millico, prestito in vista: Chievo in prima fila

Calciomercato Torino / Per Vincenzo Millico richieste importanti dalla Serie B: anche il Pisa lo segue, ma il Chievo resta in vantaggio

Chievo in vantaggio, Pisa al momento più defilato: è questa la situazione di Vincenzo Millico, in uscita dal Torino. L’ala classe 2000, dopo una prima parte di stagione contraddistinta da appena undici minuti di Serie A con la squadra di Mazzarri, è destinato a lasciare i granata per la prima avventura in prestito della sua carriera. E – corsi e ricorsi del calciomercato – il quadro che si è delineato in questi primi giorni di trattative ricorda in maniera abbastanza fedele quello dell’agosto scorso. Con una differenza, però: allora erano i toscani ad avere le chance maggiori di ingaggiarlo. Poi, dopo un batti e ribatti sul gong e il forte ritorno dei clivensi, non se ne fece nulla. E l’ex Primavera rimase sotto la Mole.

Millico ha mercato in Serie B: la situazione

Ora però la necessità di trovare spazio per mettersi in mostra è improcrastinabile. A gennaio, Millico cambierà aria. Tiepide sono state le proposte dalla Serie A (il Parma ci aveva pensato – e assieme a lui anche a Edera – nei giorni caldi del passaggio di Kulusevski alla Juventus: pista ora non più percorribile, visto che lo svedese resterà in Emilia fino a giugno), decisamente più interessanti quelle dalla B.

Chievo o Pisa? Le ultime

In prima fila c’è il Chievo di Marcolini, dunque. Ma da Pisa ancora non hanno mollato la presa. Intanto lui è tornato a disposizione di WM dopo l’influenza e potrebbe anche trovare spazio nella sfida di Coppa Italia contro il Genoa (giovedì 9 gennaio). A meno che la svolta non arrivi già nelle prossime ore.