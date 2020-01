Toro, l’allenamento: Millico in gruppo, lavoro sulla parte atletica per Edera e Falque

L’allenamento del Torino di oggi al Filadelfia: Millico è tornato in gruppo. Edera e Falque si sono concentrati sulla parte atletica

Nessuna pausa per il Torino, reduce da una vittoria contor la Roma, ma che si prepara già alla sfida con il Genoa, valida per gli ottavi di Coppa Italia, che si disputerà giovedì sera al Grande Torino. Due sessioni di lavoro differenti per i giocatori di Mazzarri, suddivisi in due gruppi. Chi infatti ha giocato ieri, si è dedicato a del lavoro di scarico, mentre gli altri hanno svolto sedute di lavoro atletico e partitelle a campo ridotto. Buone notizie dal fronte infermeria: Millico è tornato ad allenarsi in gruppo, con Edera e Falque che invece hanno impiegato l’allenamento mattutino per dedicarsi alla parte atletica.