Torino: per Lyanco test fisici ok. Falque rientra in gruppo - Toro.it

Le ultime dal Filadelfia, l’allenamento del 7 gennaio: out Ansaldi, mentre Edera si avvicina al pieno recupero. Il Torino si prepara alla Coppa Italia

Sessione tecnico-tattica ed esercitazioni a tema: l’allenamento del Torino al Filadelfia del 7 gennaio si è svolto secondo queste due direttrici. In vista della sfida contro il Genoa, il club granata ha comunicato numerose novità riguardo al bollettino medico. Baselli ha svolto esclusivamente un lavoro personalizzato, mentre Ansaldi ha riscontrato una distrazione di basso grado al gemello mediale destro. Il rientrante Lyanco, invece, ha svolto alcuni test fisici presso il centro Fisio&Lab con esito positivo: il recupero funzionale si sta svolgendo al meglio. Falque ha invece lavorato per gran parte della sessione in gruppo, mentre Edera è sempre più vicino al pieno rientro.