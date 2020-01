Mazzarri recupera Falque e Edera: i due attaccanti sono tornati in gruppo - Toro.it

L’infermeria del Torino sta iniziando a svuotarsi, questa mattina Iago Falque e Simone Edera hanno ripreso ad allenarsi con i propri compagni

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Genoa, per il Torino arrivano due buone notizie: Iago Falque e Simone Edera questa mattina hanno svolto l’intero allenamento con i propri compagni di squadra. Per vederli nuovamente in campo dal primo minuto bisognerà attendere, ma l’infermeria granata sta finalmente iniziando a svuotarsi e Walter Mazzarri può ora tornare a contare su un giocatore importante come lo spagnolo.