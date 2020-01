Giornata di riposo per il Torino che, reduce dalla vittoria col Bologna, riprenderà domani gli allenamenti al Filadelfia, in vista del Sassuolo

Giornata di riposo per il Torino dopo la vittoria contro il Bologna per 1-0, che ha chiuso il girone d’andata, riportando Mazzarri ed i suoi in lizza per un posto nell Coppe europee. L’impegno in Coppa Italia di giovedì, con il Toro qualificatosi ai quarti di finale, ha portato via molte energie ed il tecnico ha preferito far rifiatare i suoi. La ripresa degli allenamenti al Filadelfia è in programma per domani. E’ infatti prevista una sessione di lavoro pomeridiana al Filadelfia, in preparazione alla sfida con il Sassuolo, valida per la prima giornata del girone di ritorno, che si disputerà sabato 18 gennaio alle ore 18 al Mapei Stadium.