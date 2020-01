Ansaldi, nuovo infortunio: salta Genoa e Bologna - Toro.it

Dal Filadelfia: Ansaldi out sia per la Coppa Italia che per il Bologna. Il Torino comunica un nuovo infortunio: in programma nuovi controlli

Un nuovo infortunio, a distanza di pochissimi giorni da quello rimediato contro la Spal prima della sosta. Cristian Ansaldi si ferma ancora e mette in allarme Mazzarri, che dovrà fare a meno dell’argentino almeno per le sfide contro Genoa – in Coppa Italia – e Bologna. Nell’allenamento di ieri, il 15 del Torino si era fermato a causa di un dolore al polpaccio: gli esami effettuati oggi, 7 gennaio 2020, hanno evidenziato una distrazione di basso grado al gemello mediale destro. All’inizio della prossima settimana sono in programma nuovi controlli, che potrebbero indicare con maggiore precisione i tempi di recupero.