Esami per Zaza: ecco l'esito degli accertamenti - Toro.it

Tutte le news sull’infortunio di Zaza: per l’attaccante del Torino si tratta di un affaticamento muscolare, ecco i possibili tempi di recupero

L’infortunio di Simone Zaza non preoccupa più di tanto il Torino. L’attaccante granata si era fermato alla vigilia della sfida contro il Bologna del 12 gennaio scorso e alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia si è sottoposto ad alcuni accertamenti. Il club granata ha comunicato quanto segue: “L’attaccante deve smaltire un affaticamento muscolare alla coscia destra, per cui oggi ha svolto terapie e un programma personalizzato”. Ulteriori aggiornamenti sono previsti nel corso della settimana. Ma, al momento, non è da escludere un suo recupero in vista della sfida contro il Sassuolo.