Torino, dal Filadelfia: torna Rincon. Lyanco e Baselli avvicinano il rientro - Toro.it

L’allenamento del Torino al Filadelfia del 14 gennaio 2020: tra i granata si rivede Rincon. Per Lyanco parte di lavoro col gruppo, Baselli a un passo dal recupero

Il Torino di Walter Mazzarri sta preparando al Filadelfia la sfida contro il Sassuolo, in programma sabato 18 novembre alle ore 18. Nella seduta odierna – del 14 gennaio 2020 – i granata si sono divisi in due: allenamento con focus sulla parte atletica per chi ha giocato contro il Bologna, lavoro aerobico e partitelle per tutti gli altri. Il bollettino medico: è rientrato Rincon, smaltita l’influenza che gli aveva impedito di scendere in campo contro i rossoblu, mentre si sono rivisti sia Lyanco che Baselli. Il brasiliano ha svolto parte della seduta col gruppo prima di continuare con la sua tabella personalizzata, il centrocampista ha invece intensificato il lavoro atletico in vista del pieno rientro con la squadra.