Toro, l’allenamento di oggi: assente Millico

Allenamento pomeridiano per il Torino di Mazzarri in vista della Roma. Tra gli assenti Vincenzo Millico, costretto al riposo per febbre

Il Torino di Mazzarri si è allenato questo pomeriggio al Filadelfia, svolgendo una seduta tecnico-tattica come di consueto, in vista del match di apertura del 2020, che vedrà i granata impegnati contro la Roma domenica alle 20.45. Il tecnico del Toro ha dovuto fare a meno di Millico, grande assente di quest’oggi, a causa di un attacco di febbre che gli ha impedito di allenarsi assieme ai compagni. Domani è in programma la rifinitura, seguita dal pranzo e dalla partenza per la trasferta di Roma.