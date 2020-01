Toro, l'allenamento al Filadelfia in vista della Roma - Toro.it

Seduta tecnico-tattica al Filadelfia per il Torino di Mazzarri che prepara la sfida alla Roma di domenica 5 gennaio alle 20:45

Seduta di allenamento mattutina al Filadelfia per il Torino di Walter Mazzarri che prosegue nella prearazione in vista della prima sfida del 2020 contro la Roma in programma il prossimo 5 gennaio alle 20:45. Belotti e compagni hanno sostenuto una seduta prevalentemente tecnico-tattica con esercizi a tema e una partitella a ranghi misti. I granata siritroveranno nella giornat di domani nuovamente sul terreno del Fila per un’altra seduta tecnica agli ordini di Walter Mazzarri.