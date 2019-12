Toro, l'allenamento al Filadelfia: in gruppo Izzo e De Silvestri - Toro.it

L’allenamento del Torino al Filadelfia / Seduta atletica e tecnica per Belotti e compagni che torneranno a lavoro nella giornata di domani

Il Torino ha chiuso ufficialmente il 2019 con l’ultimo allenamento dell’anno al Filadelfia. Una seduta pomeridiana divisa tra palestra e campo nella quale il tecnico Walter Mazzarri ha lavorato soprattutto sulla parte atletica e tecnica chiudendo poi con una serie di partitelle a campo e tempo ridotto. Tra i granata, presenti regolarmente sia Izzo che De Silvestri, assenti nella giornata di ieri. Dopo i brindisi e i festeggiamenti di questa sera per salutare definitivamente il 2019, il Toro tornerà poi regolarmente in campo nella giornata di domani, 1 gennaio 2020, per preparare la prima sfida del nuovo anno contro la Roma in programma il 5 gennaio.