Toro, l'allenamento al Fila: assenti De Silvestri e Izzo - Toro.it

L’allenamento del Torino al Filadelfia / Seduta tecnica e atletica per i granata: assenti De Silvestri, in permesso per motivi personali, e Izzo alla prese con la febbre.

Il Toro di Mazzarri si è ritrovato questo pomeriggio sul campo del Filadelfia per una seduta di allenamento incentrata prevalentemente sulla parte atletica e su esercitazioni tecniche. Tra i granata, erano assenti sia Lorenzo De Silvestri che ha usufruito di una giornata di permesso per motivi personali, sia Armando Izzo, colpito da un attacco febbrile. Buone notizie, invece, arrivano dal fronte Ansaldi che potrà riprendere già nei prossimi giorni la regolare attività sportiva (qui tutti gli aggiornamenti). Nella giornata di domani Belotti e compagni si ritroveranno nuovamente al Filadelfia per una seduta tecnica.