Toro, l'ultimo allenamento del 2019 al Filadelfia - Toro.it

Ultima seduta di allenamento per Belotti e compagni che chiuderanno il 2019 sul campo del Filadelfia con un lavoro prevalentemente tecnico

C’è ancora un impegno, per il Toro di Mazzarri, prima di dedicarsi ai festeggiamenti per la fine del 2019. Prima di dedicarsi ai tradizionali auguri e brindisi della fine dell’anno, infatti, Belotti e compagni si ritroveranno ancora una volta sul campo del Filadelfia per quello che sarà ufficialmente l’ultimo allenamento del 2019. Una seduta prevalentemente tecnica e atletica dopo la quale Mazzarri darà il rompete le righe e l’arrivederci al 2020.