Torino, domani la ripresa al Filadelfia

Il programma di domani, domenica 29 dicembre del Torino: i granata riprenderanno gli allenamenti al Filadelfia in vista della Roma

Dopo un po’ di riposo per le vacanze di Natale e l’anno chiudo in negativo con la sconfitta rimediata contro la Spal, il Toro è pronto a tornare in pista in vista della Roma e della sfida con il Genoa valida per la Coppa Italia. Oggi i giocatori rincaseranno dalle varie destinazioni dove hanno trascorso le vacanze. Il programma di domani, domenica 29 dicembre 2019, prevede infatti la ripresa degli allenamenti al Filadelfia. Il 2020 dovrà cominciare con una svolta dopo un inizio di stagione poco positivo, che non ha dato continuità a quanto visto nella scorsa stagione. Inaugurare il nuovo decennio in modo positivo sarebbe un buon punto di partenza per Mazzarri ed i suoi.

Ancora da valutare la situazione degli infortunati Falque, Lyanco e Ansaldi, assente contro i giallorossi per squalifica.