Torino, dal Filadelfia: Bonifazi rientra in gruppo - Toro.it

L’allenamento del 19 dicembre 2019: il Torino prepara la sfida contro la Spal. Bonifazi è tornato in gruppo dopo il piccolo infortunio

Il Torino di Walter Mazzarri prosegue nella preparazione alla sfida contro la Spal, in programma sabato 21 dicembre alle ore 20.45. I granata hanno svolto questa mattina una seduta tecnico-tattica al Filadelfia, approntando le ultime accortezze in vista della sfida di Serie A che chiuderà l’anno. E’ rientrato in gruppo Kevin Bonifazi, dopo l’affaticamento muscolare che lo aveva colpito nei giorni scorsi.