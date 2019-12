Baselli ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro che lo costringerà a saltare la partita di sabato contro la Spal, l’ultima del 2019

Allenamento tecnico tattico per il Torino di Walter Mazzarri che prepara la sfida di sabato sera, ore 20:45, contro la Spal di Leonardo Semplici in cerca ancora della prima vittoria esterna del campionato. L’allenatore granata dovrà fare a meno del centrocampista Daniele Baselli che nel corso della seduta di allenamento di ieri, martedì 17 dicembre, ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il centrocampista granata è stato sottoposto ad accertamenti strumentali e consulto specialistico. E’ stato deciso di intraprendere un trattamento conservativo al ginocchio. Il 2019 del numero 8 granata si è quindi chiuso in anticipo.