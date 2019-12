Torino, esercitazioni e partitelle al Filadelfia: il report - Toro.it

Mazzarri prosegue il lavoro verso Torino-Spal: allenamento pomeridiano per i granata, che hanno svolto anche alcune mini-partite

Il Torino di Walter Mazzarri si è allenato questo pomeriggio al Filadelfia, dove sta preparando la sfida contro la Spal del prossimo 21 dicembre. I granata, reduci dal pareggio per 3-3 sul campo del Verona, hanno svolto dopo il riscaldamento alcune esercitazioni a tema e partitelle a tempo e campo ridotti. Anche un lavoro più tattico, dunque, nella seduta tecnico-tattica che ha segnato il martedì del Toro. Che tornerà in campo domani per una nuova sessione.