Toro, allarme Ansaldi: l'argentino esce infortunato - Toro.it

Infortunio per Cristian Ansaldi in Torino-Spal del 21 dicembre 2019: l’argentino è stato sostituito da Laxalt sul finire del primo tempo

Nel corso del primo tempo di Torino-Spal si è infortunato Cristian Ansaldi. L’argentino, attorno al quarantatreesimo minuto si è avvicinato alla panchina chiedendo a Mazzarri di far scaldare Laxalt. C’è probabilmente un fastidio muscolare all’origine dello stop del terzino, che è dovuto uscire prima dell’intervallo – per far posto all’uruguagio – e appena dopo aver visto la Spal siglare l’1-1 con Strefezza. Ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute arriveranno al termine della partita.