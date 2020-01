Belotti oro del Torino: per il Cies vale 60 milioni. Come Aubameyang

Calciomercato Torino / Il valore di Andrea Belotti si assesta a 60,1 milioni di euro: è l’attaccante azzurro con la valutazione più alta

Andrea Belotti vale 60,1 milioni di euro, come Aubameyang dell’Arsenal. Lo dice il CIES (International Centre for Sport Studies), che ha stilato la classifica dei giocatori con la quotazione di mercato più alta dei cinque maggiori campionati europei. Basandosi su un complesso algoritmo, l’osservatorio ha assegnato al Gallo – reduce dalla doppietta decisiva per la vittoria del suo Torino sul campo della Roma – la valutazione più alta tra i centravanti italiani, la stessa assegnata al gabonese dei Gunners. Ciro Immobile, invece, è dietro a 58,4 milioni.

La classifica del CIES: guida Mbappé. Zaniolo primo azzurro

Davanti a tutti c’è il francese Kylian Mbappé, con i suoi 265,2 milioni, mentre tra gli azzurri il primo in classifica è Nicolò Zaniolo della Roma (86,3), dunque solo una ventina più del bomber granata, che resta dietro anche a Barella, Mancini e Jorginho.

Il CIES ha tenuto in considerazione nel suo algoritmo tanto il livello economico del club di appartenenza del calciatore, quanto altri parametri come l’età, le statistiche generali, il numero di anni di contratto, il ruolo e la lega di militanza.