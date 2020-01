Torino, sondaggio per Kurtic. C’è anche il Parma

Calciomercato Torino / I granata hanno bussato alla porta della Spal per Jasmin Kurtic: è forte la concorrenza del Parma

Il Torino ha effettuato in queste ultime ore un sondaggio per Jasmin Kurtic, centrocampista classe 1989 di proprietà della Spal. Lo sloveno lascerà Ferrara nel corso di questa sessione di calciomercato e i granata si sarebbero fatti avanti perché alla ricerca di un profilo in grado di cambiare volto al centrocampo di Mazzarri. La trattativa, ancora potenziale, è però già viziata da un problema di non lieve entità: il Parma, infatti, è per ora in vantaggio. I ducali si erano già mossi prima dell’avvio ufficiale alle trattative e dunque al momento restano i più vicini all’ex Atalanta. Anche se lo spazio per cambiare le carte in tavola ancora c’è.

Kurtic, il Torino ci prova: ecco quando ne ha parlato con la Spal…

Tra Torino e Spal, insomma, un primo contatto c’è stato. Se non altro perché i ds dei due club, Bava e Vagnati, si sono ritrovati a parlare di Kevin Bonifazi – che non piace solo ad Atalanta e Fiorentina, ma anche agli spallini – e nel corso del confronto esplorativo si è fatto pure il nome del centrocampista.

Kurtic, peraltro, al Toro è già stato. Era il 2014 e, sempre nel mercato di gennaio, arrivò in prestito dal Sassuolo nell’ambito di uno scambio con Brighi. In granata fece registrare 16 presenze e 2 gol, l’ultimo dei quali nella sfida contro la Fiorentina, quella del rigore fallito da Cerci all’ultimo minuto.