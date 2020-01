Zaza, tra il Genoa e il mercato: può partire, ma in Coppa Italia avrà spazio

Simone Zaza tra calciomercato e Coppa Italia: il Torino valuta le proposte, ma intanto Mazzarri può rispolverarlo contro il Genoa

Sarà anche per casi come quello di Simone Zaza, che il calciomercato di gennaio è inviso a molti allenatori – e Walter Mazzarri non fa eccezione. Il centravanti lucano è nel limbo. Da un lato c’è il campo, quello del Filadelfia ma pure del “Grande Torino”, che l’11 tornerà verosimilmente a calcare nella sfida di Coppa Italia contro il Genoa, in programma giovedì 9 alle ore 21.15. Dall’altro i sondaggi, gli spifferi su un suo possibile addio alla maglia granata già nel corso di questo mese. L’ultimo sondaggio è arrivato dal Besiktas, ma anche l’attenzione dei club italiani (Sassuolo in testa) non è scemata.

Zaza, in Coppa Italia Mazzarri può rilanciarlo

Partiamo dalla Coppa. A Roma, Zaza è rimasto in panchina. Di un altro attaccante, WM proprio non aveva bisogno visto l’andamento della gara. Tanto meno vedendo i numeri e la garra di un Belotti in stato di grazia.

Diversa potrebbe essere la situazione in vista della sfida al Grifone di Nicola. Col Bologna in campionato già dietro l’angolo (si giocherà domenica alle 15), il tecnico farà scelte ragionate anche sulla base delle energie: e il centravanti rientrerà, se non dal primo minuto almeno a partita in corso, nelle rotazioni. Perché il Gallo, ma pure Verdi e Berenguer, avranno bisogno di tirare il fiato.

Il Torino valuta i sondaggi: e su Barrow…

E poi c’è il mercato. Detto di sondaggi e interessi, la situazione attorno a Zaza resta comunque ancora tiepida. Per il Torino la sua cessione non è prioritaria, come già si raccontava su queste pagine nei giorni scorsi, ma potrebbe rappresentare un’opportunità.

Con l’offerta e gli incastri giusti, allora sarà addio. Soprattutto se dovessero proseguire con profitto i contatti per Barrow, d’improvviso fattisi più intensi anche grazie a Bonifazi (che piace all’Atalanta per il dopo-Kjaer).

Campo e mercato: Zaza è sospeso. E il Toro è al lavoro.