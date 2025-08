Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Il Cagliari in questa sessione di mercato estiva sta continuando a mostrarsi attivo sul mercato in cerca di un possibile giocatore per il proprio reparto offensivo, e Sebastiano Esposito potrebbe essere il giusto interprete per l’attacco degli isolani. Dal suo rientro dal prestito all’Empoli, il giocatore di proprietà dell’Inter ha destato l’interesse di diversi club di Serie A. Il Cagliari nei prossimi giorni cercherà di accelerare la trattativa per ottenere il giocatore per la prossima stagione, al fine di evitare la possibile concorrenza di altre squadre. Oltre al Cagliari, anche la Fiorentina sembra essere interessata al giocatore nerazzurro, tuttavia la campagna di mercato dei viola dipenderà dalla velocità con cui riusciranno a cedere i propri giocatori in uscita. Il Cagliari cercherà quindi di accelerare i contatti con l’Inter per evitare che la Fiorentina si inserisca nella trattativa nel caso in cui riesca a cedere Beltran.

Vergara conteso tra tre club di Serie A

Nelle ultime ore di calciomercato diverse squadre hanno mostrato un discreto interesse nei confronti di un giovane giocatore di proprietà del Napoli. Si tratta di Antonio Vergara, centrocampista classe 2002 che ha trascorso le ultime due stagioni in prestito al Reggiana. Dopo una stagione sfortunata, il giovane talento del Napoli, nel campionato di Serie B 2024/2025 si è affermato tra i titolari della squadra di Reggio Emilia, riuscendo a realizzare 5 gol in 32 presenze. Con il suo ritorno a Napoli, Vergara ha destato l’interesse di diversi club di Serie A che stanno valutando la possibilità di ottenerlo a titolo definitivo. Tra le diverse squadre interessate ci sono Parma e Fiorentina, ma nelle ultime ore anche il Lecce sembra essersi aggiunto alla lista, considerando anche la possibilità di trattare per un prestito stagionale con i partenopei.

Ghilardi arriva nella capitale

Grazie al rendimento presentato nell’ultima stagione al Verona, Daniele Ghilardi ha destato l’interesse di una grande squadra come la Roma, che nel corso di questa sessione di mercato è andata alla ricerca di giocatori che potessero rinforzare il reparto difensivo. Il giocatore classe 2003 è arrivato oggi nella capitale per dare avvio al nuovo capitolo della sua carriera tra i giallorossi, dopo un trasferimento a titolo definitivo che si aggira intorno ai 10 milioni di euro.