Il Torino continua a seguire Simeone. Dal mercato di gennaio al nuovo interesse, fino alla concorrenza dell’Udinese: il punto

Giovanni Simeone è il pallino del mercato del Torino. Anche nella sessione estiva i granata seguono l’attaccante argentino per rinforzare il reparto offensivo. Il Toro ha cercato la punta del Napoli già a gennaio per sostituire l’infortunato Zapata.

L’assenza di Duvan e il mancato rimpiazzo del capitano hanno influito pesantemente sulla stagione del Torino, in crisi di gol e con il solo Ché Adams a guidare l’attacco granata. Il mercato estivo servirà proprio per colmare la lacuna ancora presente. Simeone è tutt’ora il nome in cima alla lista del direttore tecnico Vagnati.

L’interesse di gennaio non è mai sparito

L’interesse che il Torino aveva mostrato per Giovanni Simeone a gennaio non è mai sparito. I granata, infatti, continuano a seguire la punta in uscita dal Napoli. L’argentino non trova spazio nella formazione di Antonio Conte. La titolarità di Lukaku, la presenza di Raspadori e il nuovo arrivato Lucca hanno tagliato fuori il figlio d’arte, costretto a trovare una nuova squadra.

Simeone è un giocatore abile e valido in area di rigore. Baroni ha sempre goduto di attaccanti forti davanti al portiere, in ultimo il “Taty” Castellanos alla Lazio. Da un argentino all’altro, l’allenatore spera di poter contare presto su una nuova punta e, possibilmente, su Simeone.

I contatti con l’entourage e l’Udinese

Il Toro non è l’unico club interessato a Simeone. Il figlio del “Cholo” Diego, allenatore dell’Atletico Madrid, ha attirato l’attenzione di diversi club. Tra questi c’è l’Udinese. Simeone potrebbe essere il sostituto di Lorenzo Lucca percorrendo il cammino inverso dell’attaccante azzurro, da Napoli a Udine.

Se il Torino vorrà chiudere per l’attaccante dovrà muoversi in fretta. I granata hanno già avuto contatti con l’entourage della punta, che ha aperto al trasferimento al Filadelfia. Il Toro potrebbe essere la squadra della rinascita del giocatore e i granata gioverebbero dall’arrivo di una terza punta, essenziale vista l’attuale situazione in squadra.