Calciomercato Serie A / Proseguono le trattative: accordo tra Vlahovic e l’Atletico Madrid. Juan Jesus al Napoli

Manca sempre meno alla chiusura del mercato estivo ed i club di Serie A, che presto cominceranno il campionato, sono pronti ad affondare gli ultimi colpi. Tra i più attivi del momento c’è sicuramente la Fiorentina di Italiano. La società sta infatti cercando gli ultimi profili da assicurare al tecnico che potrebbero arrivare dopo la cessione definitiva di Vlahovic all’Atletico Madrid. Le parti avrebbero infatti raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore alla corte di Simeone per 70 milioni. Il primo innesto potrebbe essere Scamacca, attaccante del Sassuolo individuato come possibile sostituto del serbo. Il suo agente Alessandro Lucci si sarebbe recato nel capoluogo fiorentino per disuctere del proprio cliente e di un altro dei suoi protetti: l’ex Toro Davide Zappacosta, in uscita dal Chelsea. C’è poi un altro nome che è stato accostato alla Fiorentina: si tratta di N’Zola dello Spezia, aggiuntosi alla lista assieme al compagno Leo Sena. Intanto, con Pezzella vicino al Betis Siviglia, si pensa a Nastasic dello Shalke 04, in scadenza nel 2022, come sostituto.

Napoli, Manolas verso l’Olympiakos. Salta l’affare Emerson Palmieri

Non solo La Viola sta cercando di sistemarsi in tempo utile. Anche il Napoli vuole affrettare i tempi per gli ultimi colpi. Ha infatti chiuso per Juan Jesus, che oggi ha svolto le visite mediche rincongiungendosi a Spalletti, come già accaduto alla Roma. Il brasiliano è arrivato da svincolato e ha firmato un contratto annuale con i partenopei, che gli assicura un milione e duecentomila euro di bonus. Il Napoli lavora intanto al rinnovo di Meret e alla cessione di Manolas, che piace all’Olympiakos. Il club greco dovrà però pagare 20 milioni agli azzurri che hanno già individuato il sostituto perfetto in Rugani. Salta invece l’affare Emerson Palmieri, con i partenopei superati dal Lione. Resta però calda la pista per Youssouf, centrocampista del Saint Etienne classe ’99: il Napoli ha pronta l’offerta per un prestito con diritto di riscatto, messa sul piatto in attesa di una risposta da parte dei francesi.

Serie A, il mercato delle altre squadre

Surclassato da Juan Jesus invece, Maksimovic è entrato ufficialmente nel mirino del Genoa per affiancare il neoacquisto Vazquez. Resta invece in forse Insigne, che non ha escluso la permanenza nel capoluogo campano. L’inconror con l’Inter è slittato a domani e potrebbe essere decisivo. Chi invece ha finalmente chiuso una trattativa avviata da tempo, è la Juventus. I bianconeri hanno infatti finalmente trovato l’intesa con Locatelli ed il Sassuolo e sono pronti ad accogliere il gioiellino della Nazionale italiana. L’Udinese invece, altra bianconera di Serie A, sta cercando di accaparrarsi il Cholito Simeone, in uscita dal Cagliari così come Farias, che piace a Verona e Bologna.