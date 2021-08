Calciomercato Torino / Per abbassare le pretese del Cagliari per Walukiewicz, i granata pensano ad uno scambio: opzione Izzo

L’idea è sul tavolo della trattativa: non è stata né bocciata a priori da uno degli attori della partita né ha permesso di sbloccare la contrattazione. Il Torino sta insistendo per portare sotto la Mole Sebastian Walukiewicz, diventato il primo obiettivo per la retroguardia. Il Cagliari ha fatto muro, perché vorrebbe incassare 9 o 10 milioni. Troppo per il Toro. Così i granata hanno provato a percorrere la via dello scambio. Alla fine, il nome di cui si sta parlando in queste ore è quello di Armando Izzo, l’unico che sembrerebbe stuzzicare i rossoblu.

Juric lo stima ma per il Torino non è incedibile

Ripetiamo: al momento il Toro non si è chiamato fuori e sta riflettendo sull’opportunità di privarsi del campano per ottenere in cambio il polacco classe 2000. Le due società sono al lavoro per trovare una quadra, che non è vicina. Izzo è rimasto in panchina per quasi tutta la partita contro la Cremonese, entrando solo nel secondo tempo supplementare al posto di Rodriguez. Juric lo stima, ma per la società non è mai stato incedibile, in questa finestra di mercato. Così il suo nome ancora non è uscito dalle opzioni possibili per sbloccare l’arrivo di Walukiewicz al Toro. Come proprio di ogni trattativa, però, non è detto che l’idea del presente vada poi in porto. Gli sviluppi, in ogni caso, arriveranno a breve: tra due settimane scoccherà il gong.