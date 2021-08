La conferma di Belotti e la presenza di Sanabria, indirizzerebbero Zaza verso la cessione: ma l’infortunio mette tutto in stand-by

Qualche entrata ma poche uscite sul fronte mercato per il Toro di Juric, che resta un cantiere aperto. Per spendere però bisogna prima vendere ed il tempo per completare la rosa su entrambi i fronti comincia a stringere. Tra i giocatori di cui il Torino avrebbe potuto privarsi c’è sicuramente il nome di Simone Zaza. L’attaccante infatti è più indietro nelle gerarchie rispetto ai compagni di reparto e, dopo la conferma di Belotti, i granata avrebbero anche potuto piazzarlo altrove. È però insorto un problema che potrebbe impedire definitivamente la cessione.

Zaza, i guai al ginocchio complicano il mercato

Pronto a mettersi a disposizione, l’ex Sassuolo è stato fermato da un infortunio al ginocchio alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Cremonese. Gli accertamenti hanno però rivelato conseguenze più gravi del previsto. La botta subita ha infatti coinvolto anche i legamenti, prolungando i tempi di recupero previsti. Difficilmente sarà a disposizione per la prima di campionato e, avendo saltato anche gli ultimi test, rischia di non destare interesse da parte di eventuali pretendenti.

In attacco ci sono già Sanabria e Belotti

Tra i giocatori più costosi dell’era Cairo, Zaza è rimasto un’incognita, non riuscendo mai ad esprimere il suo vero potenziale in granata. I miglioramenti ottenuti sotto la guida di Nicola, non sono stati portati avanti con Juric, già saturo sul fronte offensivo. La conferma di Belotti e la presenza di Sanabria, unite al probabile arrivo di un altro trequartista oltre a Pjaca, minano infatti il posto del numero 11 granata. L’infortunio rischia però di vincolarlo ed obbligarlo a restare sotto la Mole, riducendo ulteriormente le sue possibilità. E la convivenza potrebbe non essere così facile.