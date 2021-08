Calciomercato Torino / Non solo il Betis Siviglia: anche il Watford avrebbe chiesto informazioni per Lyanco, che è in uscita

Chissà se la destinazione buona sarà l’Inghilterra. Ormai, con Lyanco non ci si può sbilanciare finché non firmerà il contratto con uno dei club che hanno chiesto informazioni su di lui al Torino. L’ultimo in ordine di tempo sarebbe stato il Watford, secondo quanto dicono oltremanica. Sky Sports Uk, addirittura, parla di una trattativa già avanzata tra i granata e gli Hornets per portare il centrale nell’Hertfordshire. Ancora, in Italia, latitano le conferme. Si vedrà nelle prossime ore, quelle in cui il dt del Toro, Vagnati, ha tutta l’intenzione di sbrogliare la matassa: serve cedere il classe 1997, che non rientra nei piani di Juric, e serve farlo in fretta.

Con il Betis Siviglia la trattativa non si è sbloccata

Il Torino, fin qui, non ha trovato l’accordo con il Betis Siviglia, la squadra che più di tutte ha portato avanti una trattativa per Lyanco. I granata non vogliono svendere l’ex San Paolo e chiedono circa 9 milioni di euro, da incassare con una cessione a titolo definitivo o tramite il prestito con obbligo (niente prestito con diritto, almeno fino a oggi). Troppo, per gli spagnoli, che finora non hanno rilanciato. Ora andrà appurato quanto sia concreto l’inserimento del Watford.