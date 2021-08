Calciomercato Torino / Il Crotone aspetta una mossa di Vagnati per Messias: il Toro deve arrivare con un’offerta concreta

Di persona, Davide Vagnati e Beppe Ursino non si vedono da qualche tempo. L’uomo mercato del Torino e l’omologo del Crotone, però, stanno continuando a ragionare a distanza – ciascuno a suo modo – sul futuro di Junior Messias. I granata lo vorrebbero, il calciatore non disdegnerebbe di tornare nella città dalla quale è partito il suo lungo pellegrinaggio verso il calcio professionistico, i pitagorici hanno necessità di cederlo. Il quadro, in buona sostanza, è identico a quello di giugno. Compreso il dettaglio che impedisce di completarlo con il passaggio del brasiliano alla corte di Juric: quella differenza sulla valutazione del cartellino, che per i rossoblu è fissa a 10 milioni. Eppure, negli ultimi giorni sono ripresi i contatti, soprattutto tra il dt del Toro e l’entourage del calciatore.

Il Crotone aspetta segnali da Vagnati

La pista si è dunque riaperta, dopo lo stallo delle scorse settimane. Ora però il Crotone aspetta una mossa concreta da parte di Vagnati. I pitagorici vogliono avere garanzie, da parte del Torino, sulla volontà di portare a termine l’affare. Poi sul prezzo e sulla formula si troverà una quadra.

Messias può tornare la priorità del Torino

Il Torino si prepara a tornare forte su Messias dopo essersi trovato con le spalle al muro: da una parte doveva dare seguito alle – ineccepibili – richieste di Juric, che vuole un altro trequartista, dall’altra ha riscontrato gli alti costi per gli obiettivi sondati dopo Messias, ovvero Orsolini e Brekalo. Così si spiega il nuovo ritorno di fiamma per il 30 del Crotone, che dalla Calabria partirà per certo nel corso di questa finestra estiva.