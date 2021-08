Calciomercato Torino / Iago Falque, rientrato dal prestito al Benevento, è rimasto ai margini. Vagnati sta però faticando a cederlo

Continua la separazione in casa tra il Torino e Iago Falque. Lo spagnolo, rientrato dal prestito al Benevento doveva rientrare nella lista dei profili da valutare, ma così non è stato. Ivan Juric lo ha infatti escluso a priori, condannandolo a cessione certa data la scarsa impiegabilità mostrata durante la preparazione estiva. A due settimane dalla chiusura del mercato estivo, però, non è stato fatto nessun passo in avanti in quest’ottica. L’attaccante resta infatti ai margini ma senza una destinazione ed il tempo comincia a stingere.

Falque, da possibile riconciliazione col Toro ad addio già scritto

Doveva essere una lieta riconciliazione quella tra Falque ed i granata, ma si è invece trasformata nell’ennesima via senza uscita. Nonostante il passato dai risultati positivi sotto la Mole, lo spagnolo, già allontanato nella scorsa stagione, è stato isolato ulteriormente. Neanche il cambio in panchina è servito a migliorare la sua situazione e ad ora resta tutto in stand by. Vagnati sta faticando a trovare una soluzione che possa aggradare tutte le parti tirate in causa.

Trattative bloccate per la cessione

Intenzionato a giocarsi le sue carte, Falque è stato stroncato sul nascere, ma è riuscito comunque ad attirare su di sé l’attenzione di alcune pretendenti. Tra queste, alcuni club di Serie B, oltre all’AEK Atene e l’Al Nasr, rispettivamente da Grecia ed Emirati Arabi. Le trattative sono però rimaste ferme a qualche tempo fa, senza svolte importanti: e questo conferma i seri problemi del Toro sul fronte cessioni. Nulla sembrerebbe ancora smuoversi e, con il campionato in procinto di iniziare, potrebbe portare ad un punto di non ritorno.