Calciomercato Torino / Vagnati sta insistendo col Milan per il prestito di Pobega: ora è il primo obiettivo, la situazione

Tommaso Pobega si sta avvicinando al Torino. I granata sono in contatto da giorni con il Milan e l’entourage del calciatore, che piace anche al Cagliari. La trattativa si è scaldata nelle ultime ore e, secondo gianlucadimarzio.com, sarebbe ora prossima alla felice conclusione. E’ lui, al momento, il primo obiettivo per il centrocampo, viste le difficoltà incontrate da Vagnati per arrivare ad Amrabat e Maggiore. Pobega è un classe 1999 e nell’ultima stagione ha ben figurato in prestito allo Spezia. Ora il club di Cairo sta puntando a chiudere l’operazione con una formula analoga, da vedere se con l’inserimento di un diritto di riscatto.