Calciomercato Serie A / L’Inter fa spazio con tre nomi sul mercato. L’Udinese apre la caccia ai centrocampisti

Giri di valzer cominciati sul fronte mercato, nonstante l’inizio ufficiale rpevisto per il 3 gennaio 2022. Sono diversi i club che hanno già cominciato a guardarsi intorno per individuare possibili colpi da affondare. Tra questi c’è la Fiorentina di Italiano. Il club ha diverse situazioni da gestire, partendo da quella di Vlahovic. Il giovane attaccante è infatti sulla cresta dell’onda ed ha attirato su di sè l’attenzione di diverse squadre. In particolare, piace molto in Premier League, dove ha già individuato destinazioni gradite: il Tottenham, il Manchester City e il Manchester United. Da escludere invece l’Arsenal. Sirene anche italiane però per lui, entrato nel mirino della Juventus. Il trasferimento non arriverà a gennaio ma a giugno e lascia quindi aperta la questione. La Viola deve pensare poi anche ai giocatori in scadenza. Sono sei i nomi in lizza: da Torreira a Callejon, passando per Bonaventura, i più certi; c’è poi Saponara, con cui si tratta mentre si avvicinano all’addio Odiozola e Rosati. Sul fronte acquisti, sfuma Joao Pedro, considerato troppo caro (15 milioni) per le casse del club di Commisso e che piace anche in Turchia al Galatasaray.

Inter, tre nomi verso l’addio

Diversa è invece la situazione in casa Inter. I nerazzurri devono infatti gestire le cessioni. Tra i possibili partenti c’è Kolarov, che non ha trovato molto spazio sotto la guida di Inzaghi. L’addio potrebbe quindi essere definitivo già a gennaio. Non è però l’unico. Anche Vecino è vicino a lasciare il club lombardo. Su di lui si sarebbe fatta avanti anche la Roma di Mourinho dopo la Lazio. Resta infatti un’alternativa valida ma non la prima scelta. L’agente continua comunque a tastare il terreno per altre possibili destinazioni. Dopo il no del Napoli ed il rifiuto del giocatore verso il Genoa, resta aperta la pista Betis Siviglia, assieme a Leicester ed Everton. Non è da escludere la possibilità di uno scambio, che consegnerebbe all’Inter un profilo di qualità. Sul fronte Sensi invece, Marotta vorrebbe rilanciarlo e per farlo non eslcude l’opzione del prestito secco.

Serie A, le trattative delle altre quadre

Anche le altre squadre pensano come muoversi sul mercato. Il Bologna deve farei conti con la richiesta di Skov-Olsen di essere ceduto. Tante le piste aperte soprattutto all’estero per lui. C’è poi Svanberg, che piace al Tottenham. Le due possibili opzioni per lui restano la cessione a gennaio o il rinnovo. L’Udinese vuole invece un centrocampista da assicurare a Cioffi. I due nomi accostati al club sono quelli di Bessa,attualmente all’Hellas Verona, e Ekdal, in forza alla Sampdoria. I blucerchiati dal canto loro hanno bisogno di monetizzare e tra i giocatori che sembrerebbero avere più mercato ci sono anche Silva, Colley, Thorsby e Bereszynski.