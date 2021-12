La mancata convocazione di Singo in Coppa d’Africa assicura un’alternativa in più a Juric sulle corsie esterne

Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, il Torino ha cominciato a guardarsi intorno per individuare i profili giusti da assicurare a Juric. Tra i ruoli che più premevano al tecnico c’era quello degli esterni, fondamentali per il tipo di gioco che il suo Toro propone. La Coppa d’Africa lo avrebbe infatti privato della metà dei giocatori disponibili, lasciandolo in emergenza. Una buona notizia ha però fatto cambiare le sue priorità: Singo non è stato convocato e resterà sotto la Mole.

Solo Aina partirà per la Coppa d’Africa

La mancata chiamata dell’ivoriano con la sua nazionale rassicura temporaneamente il tecnico granata. Il suo talento è infatti importante per contribuire alla causa del club, nonostante la sua giovane età e lo sa bene il croato. Con gennaio che si prospetta essere un mese complicato con l’inizio del girone di ritorno che incombe in contemporanea con la Coppa d’Africa, poter contare su Singo resta un buon punto di partenza. L’unico granata chiamato in causa è Aina, che resterà perciò assente fino al mese successivo.

Toro, rinforzi rimandati sulle corsie esterne

Le altre alternative sicure per le corsie esterne del Torino restano Vojvoda e Ansaldi. Il kosovaro si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa, venendo anche preferito ai compagni di reparto in più di un’occasione. L’argentino invece, nonostante la qualità offerta, è stato oggetto di qualche acciacco fisico di troppo, perdendo continuità. La ricerca di un altro esterno da poter sfruttare non è perciò terminata ma solo rimandata. Il Toro potrà valutare con più calma, senza la pressione dell’emergenza, quale profilo inserire in rosa.