La sessione di mercato invernale durerà circa un mese: dal 3 al 31 gennaio sarà possibile operare in uscita e in entrata

Nel mezzo dello stop natalizio, le squadre di Serie A si preparano ad uno dei momenti fondamentali del campionato: il mercato di gennaio. Sono diversi i club che si sono già messi all’opera per trovare i colpi giusti da piazzare appena apre. La data prevista per dare il via alle danze è infatti il 3 gennaio. I club avranno a disposizione quasi un mese per ultimare i dettagli, con la chiusura che è invece prevista per il 31 gennaio. Fino a quel momento sarà perciò possibile effettuare tutte le trattative del caso, passando poi alla gestione esclusiva degli svincolati dal 1° febbraio. Come di consueto, c’è chi si è mosso in anticipo ed ha già chiuso i primi colpi. Altri attendono invece la fase più centrale del mercato. Anche il Torino, reduce da una buona prima parte di campionato costellata però di infortuni, non è esente dal trovare qualche rinforzo. Il ds granata Vagnati dovrà però prima impegnarsi a piazzare qualche esubero.