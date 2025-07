Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Dopo un’altra stagione di alto livello, Lookman ha attirato nuovamente su di sé l’attenzione di una grande squadra come l’Inter. Oltre ad essersi reso protagonista nella finale di Europa League a Dublino, l’attaccante nigeriano ha da poco concluso un’altra annata con ottimi numeri realizzativi. A seguito di una prima proposta di un prestito con obbligo di riscatto, l’Inter negli ultimi giorni ha formulato una nuova offerta per Lookman che si aggira intorno ai 42 milioni più bonus. Tuttavia l’Atalanta reputa l’offerta insufficiente, dal momento che il cartellino del giocatore nigeriano viene stimato intorno ai 50 milioni di euro. L’Inter spera di riuscire a ottenere uno sconto sul prezzo visto che il giocatore è ormai da due stagioni che sarebbe favorevole a una possibile cessione per arrivare a competere in una nuova squadra.

L’Udinese cerca un rinforzo per la difesa

L’udinese dopo aver ufficializzato l’arrivo di un giocatore solido difensivamente come Solet nella corso della scorsa stagione, è tornato ad affacciarsi sul mercato per individuare altri possibili profili per la difesa. Omari è il difensore classe 2000 del Rennes, che dal 2021 ha iniziato la sua carriera in Ligue 1. Le sue prestazioni hanno destato l’interesse dell’allenatore del Lione che ha voluto averlo a disposizione per l’ultima stagione, tuttavia il difensore non ha convinto Fonseca, che ora è pronto a salutare il difensore delle Isole Comore. L’Udinese sembra essere invece interessato al giocatore, e dopo un primo sondaggio, la società friulana nei prossimi giorni continuerà a monitorare la situazione del giocatore per studiare le prossime mosse.

La Roma valuta un talento della Premier League

La Roma di Gasperini sembra essere intenzionata a rinforzare il reparto di centrocampo per l’inizio della prossima stagione, e per farlo i giallorossi stanno monitorando la situazione del giovane Echeverri, il centrocampista del Manchester City. A seguito dell’interesse mostrato dalla capitale, in questi giorni si stanno tenendo una serie di colloqui per valutare le prossime mosse di mercato. Dal momento che la squadra dei “Citizens” vanta un gran numero di giocatori di qualità nel reparto della mediana, il giocatore potrebbe vedere di buon occhio un possibile trasferimento in Italia, dove avrebbe più chance per lasciare il segno. Tuttavia il Manchester City vorrebbe mantenere il controllo dell’argentino, aprendo la possibilità di cedere il giocatore con la formula del prestito.