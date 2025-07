Il trequartista è uno degli esuberi della squadra di Firenze: i granata possono tornare alla carica

Con l’arrivo di Zakaria Aboukhlal è stato aggiunto un altro tassello.Il Torino grazie all’arrivo del giocatore marocchino e di Ngonge, sembra essere vicino a concludere le operazioni di mercato per completare il reparto della trequarti granata. Tuttavia, oltre a questi due giocatori, il Torino valuterà ancora diversi profili offensivi, per cercare giocatori che siano in grado di garantire una maggiore profondità della rosa e che siano in grado di assicurare una possibile alternanza con i giocatori titolari. Tra i vari obbiettivi di mercato, Riccardo Sottil rappresenta una valida alternativa per la trequarti, e dopo aver trascorso le ultime 4 stagioni alla Fiorentina, ora sembra essere sempre più lontano dai piani di Stefano Pioli.

Sottil in uscita dalla Fiorentina

Il trequartista italiano è uno dei diversi giocatori della Fiorentina a essere indirizzato a lasciare il club toscano prima dell’inizio della stagione. A dimostrazione dell’allontanamento tra il giocatore e la società, Sottil è stato escluso dal ritiro della Fiorentina in Inghilterra per rimanere in patria e continuare ad allenarsi in attesa di ricevere offerte da altre squadre. L’obbiettivo della Fiorentina è quello di riuscire a cedere un discreto numero di giocatori per liberarsi dal vincolo di diversi stipendi, per poter poi ottenere un discreto margine economico che gli permetta di tornare attiva sul mercato.

Un’occasione per il Torino

Il Torino potrebbe trarre vantaggio dall’esclusione di Sottil dal ritiro della Fiorentina, visto che i granata stanno monitorando la situazione del giocatore ormai da diverso tempo. L’urgenza della Fiorentina di cedere giocatori potrebbe facilitare la trattativa, dal momento che il Torino aveva infatti deciso di attendere prima di mostrare un concreto interesse verso Sottil, in cerca del momento in cui il trasferimento sarebbe potuto essere più vantaggioso.