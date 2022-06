Le trattative delle squadre di Serie A / De Silvestri rinnova col Bologna, Pogba verso la Juventus

Mercato sempre più nel vivo per quanto riguarda le squadre militanti nel campionato di Serie A. Tutto è ancora in fase embrionale. Non siamo ancora giunti ai nastri di partenza della sessione estiva, ma qualcosa inizia a muoversi e a fare rumore. Quest’oggi è uscita la notizia bomba che può dare conferme su uno dei colpi di mercato più attesi per quanto riguarda lo status dell’intero campionato. Il Manchester United ha salutato ufficialmente Paul Pogba con un comunicato. Il Psg appare defilato sul francese e questo vuol dire che la Juventus ha un’autostrada per raggiungere l’accordo con il suo ex numero 10. Ci sarà soltanto da discutere su ingaggio e durata del contratto, ma tutto lascia pensare che al colpo manchi soltanto qualche formalità. Sempre rimanendo nell’altra sponda del Po, secondo ESPN, Giorgio Chiellini sarebbe un passo alla firma con il Los Angeles FC. L’ex capitano bianconero continuerà dunque a calcare i rettangoli di gioco, ma lo farà negli Stati Uniti.

Obiettivi in comune per Lazio e Fiorentina

Tra le formazioni più attive sul versante mercato troviamo sicuramente la Lazio. Ighli Tare, secondo Il Tempo, starebbe provando a puntellare la difesa con gli acquisti del portiere Marco Carnesecchi e del centrale Alessio Romagnoli, entrambi freschi di trionfi nell’ultima stagione rispettivamente con Cremonese e Milan. Per la Gazzetta dello Sport i biancocelesti sarebbero in pressing anche sul centrocampista del Celta Vigo Denis Suarez. La richiesta del club galiziano è di 10 milioni e a lui è interessata anche la Fiorentina, impegnata nella ricerca di un sostituto di Alvaro Odriozola, rientrato al Real Madrid dopo il prestito annuale. Secondo Tuttomercatoweb, il primo nome della lista è Dodo dello Shakthar. Affare quasi in dirittura d’arrivo, tanto che la prossima settimana potrebbe già arrivare la fumata bianca.

Gli ex granata: De Silvestri rinnova col Bologna. Sabatini su Aramu

Un’altra realtà che farà parlare di sé in questa sessione di mercato è il Monza fresco di promozione in massima serie. Da quanto riporta Milan News, Adriano Galliani vorrebbe regalarsi Junior Messias, senza però adottare azioni di disturbo verso la sua ex storica. La trattativa potrebbe cominciare soltanto in caso di mancato riscatto da parte dei rossoneri. Il Giorno scrive anche di interessamenti per il difensore Francesco Acerbi e i due centrocampisti Matteo Pessina e Stefano Sensi. Passando invece al Bologna, secondo La Gazzetta dello Sport ,Mattias Svanberg potrebbe fare le valigie. Al suo posto, il nuovo direttore sportivo Giovanni Sartori starebbe pensando a Morten Thorsby della Sampdoria, mentre il club annuncia il rinnovo dell’ex granata Lorenzo De Silvestri fino a giugno 2023. Un altro giocatore dai trascorsi sotto la Mole sta facendo parlare di sé in sede di mercato. Si tratta di Mattia Aramu che per il Mattino è un serio obiettivo della Salernitana, così come le due rivelazioni della serie cadetta Gianluca Gaetano e Lorenzo Lucca.