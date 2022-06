Calciomercato Torino / Gabriel Sstrefezza, fresco di promozione col Lecce, è tornato nel mirino di Davide Vagnati

Col mercato che si avvicina, si apre la caccia al trequartista per il Torino di Juric. Con Brekalo che ha fatto le valigie e Pjaca lontano dal riscatto, Vagnati deve rimboccarsi le maniche e trovare il sostituto perfetto. Sulla sua lista c’è già un nome, associato al Torino in passato e tornato di moda di recente: quello di Gabriel Strefezza. Il brasiliano, che il ds granata conosce dai tempi della Spal, potrebbe finalmente approdare in granata. La richiesta del Lecce non è di poco conto: per il giallorosso il club salentino chiede una cifra di poco inferiore ai 10 milioni, più di quanto al momento il Toro è disposto ad offrire. Ma siamo ancora in una fase iniziale del mercato.

Calciomercato, Toro sul brasiliano già in passato

Il club segue e desidera “Espeto” già da tempo. Già ai tempi di Longo era tra i profili più blasonati per il Toro del futuro, salvo all’ultimo e pronto a rimettersi a nuovo. Quell’estate però non c’è stato modo di renderlo un innesto per quella che sarebbe poi diventata la squadra di Marco Giampaolo. I presupposti sembrerebbero però ora essere cambiati: è tutto un altro Toro e lo stesso vale per Strefezza, maturato in questi mesi e pronto a fare il salto di qualità.

Strefezza, una delle alternative per la trequarti di Juric

Tra coloro che hanno trascinato il Lecce in Serie A, il brasiliano è pronto a togliersi ulteriori soddisfazioni e il Toro sembra essere terra fertile da questo punto di vista. Dopo un primo anno di assestamento sotto gli occhi vigili di Juric, è tempo per i granata di ritentare il tanto ambito salto di qualità. Nella lista dei desideri non c’è però solo lui. Resta una delle alternative assieme a Solomon e Laurentié, altri due profili seguiti da vicino nell’ultimo periodo.